Officiel. Suspension des cours au Maroc à partir du 16 mars jusqu’à nouvel ordre

Les cours seront suspendus à partir du lundi 16 mars, jusqu’à nouvel ordre, dans l’ensemble des crèches, des établissements d’enseignement, de formation professionnelle et des universités, privés et publics, a annoncé, vendredi, le ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

Il ne s’agit nullement de vacances scolaires exceptionnelles, étant donné que les cours présentiels seront remplacés par des cours à distance pour permettre aux élèves, étudiants et stagiaires de poursuivre leurs études tout en restant chez eux, indique la même source.

(Avec MAP)