«Octobre rose» : l’UM6SS se mobilise pour le dépistage précoce du Cancer du sein

L’Université Mohammed VI des sciences de la santé (UM6SS) et les deux hôpitaux, l’Hôpital universitaire international Mohammed VI de Bouskoura et l’Hôpital universitaire international Cheikh Khalifa, ont organisé, ce Vendredi, une journée portes ouvertes à l’occasion d’«Octobre rose», au centre de congrès de l’UM6SS.

Plusieurs ateliers de sensibilisation ont été organisés et animés par les équipes médicales et paramédicales. Ils portent essentiellement sur l’importance du dépistage et de l’auto-palpation ainsi que sur la gestion du cancer du sein en rapport avec le sport, l’alimentation ou encore la fertilité.