OCP : Le dispositif « Al Moutmir Itinérant » fait escale à Khénifra

L’édition 2019-2020 de ce dispositif cible trois grandes familles de cultures : céréales et légumineuses, arboriculture et maraîchage.

Le Groupe OCP a procédé, ce mercredi 12 février, dans la commune d’Ait Ishaq (province de Khénifra), au lancement de la 8-ème étape de la deuxième phase de son dispositif « Al Moutmir itinérant », dédié à l’arboriculture. Ce deuxième volet accompagne le programme de développement déployé par les ingénieurs agronomes OCP et permettra la promotion auprès des agriculteurs, des meilleures pratiques agricoles en vue d’une agriculture prospère et durable, souligne le Groupe OCP dans un communiqué.

Cette deuxième phase permet d’élargir le champ d’intervention du programme en visant en plus de la culture de l’olivier, d’autres cultures comme le palmier et le pommier et en intégrant de nouvelles provinces notamment Imouzzer Kandar, Midelt, Guelmim, Zagora et Guercif.

En tout, 28 provinces seront ciblées, soit 180 localités à fort potentiel à travers le Royaume permettant de toucher pas moins de 10.000 agriculteurs, poursuit la même source, indiquant que l’année en cours verra le déploiement de plus de 4.000 plateformes de démonstration par les équipes Al Moutmir, dont 1 135 dédiées à l’olivier.

L’OCP tient à souligner également que « pas moins de 10 000 analyses de sol seront réalisées et une centaine d’agronomes OCP seront mobilisés lors de l’ensemble des étapes. »

Ledit dispositif connait de même l’organisation de séances de démonstration pour aider les agriculteurs à se familiariser avec la nouvelle application de conseil agricole « @tmar », précise le communiqué, rappelant que l’OCP a lancé l’application mobile « @tmar », en tant que nouvelle solution digitale qui apporte un soutien et un support technique aux agriculteurs, afin de leur permettre de prendre la bonne décision au bon moment. Elle compte dès à présent 6 services opérationnels (Suivre ma parcelle, Mon NPK, Simulateur de rentabilité, Météo, Infos marché et Docteur des plantes).

Ce bouquet de services repose sur des concepts et modèles technologiques avancés tels l’intelligence artificielle, l’imagerie satellite et autres qui permettent d’apporter des recommandations sur mesure à chaque agriculteur en fonction de ses besoins.

Développée avec et pour les agriculteurs, l’application mobile « @tmar » ambitionne de rendre l’information scientifique disponible pour tous, tout en facilitant la prise de décision relative à l’activité agricole notamment, sur le volet technique, agronomique et économique.

Lancé en septembre 2018, le programme Al Moutmir s’est décliné pour sa première édition en trois phases : céréales et légumineuses, maraîchage et olivier. Le dispositif a sillonné les régions du Maroc à la rencontre des agriculteurs et a pu cibler pas moins de 160 localités dans près de 28 provinces à travers le Royaume.

Au total, plus de 10 000 agriculteurs, dont environ 1000 femmes ont bénéficié de l’accompagnement du dispositif, au moment où le dispositif a permis de suivre pas moins de 2000 plateformes de démonstration dédiées, dont 1000 pour les céréales et légumineuses, 700 pour l’olivier et 300 pour les cultures maraîchères.

Grâce à la mobilisation d’une vingtaine d’experts ainsi que des partenaires fabricants-distributeurs du groupe OCP, plus de 10.000 séances de conseil en « one to one » ont pu être organisées avec les experts présents sur place.

Le programme « Al Moutmir » est implémenté dans le cadre d’une démarche de partenariat avec les différents acteurs de la filière agricole, notamment le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, le consortium scientifique national, les acteurs locaux ainsi que les partenaires fabricants-distributeurs et revendeurs d’engrais.

Centré sur l’agriculteur comme réel agent du changement, le dispositif vise à permettre aux agriculteurs d’accroître leur productivité et la qualité des productions grâce à une bonne conduite technique des cultures et à l’adoption de la démarche scientifique basée sur une nutrition équilibrée des cultures. Il vise aussi le renforcement des capacités et la promotion de l’échange de l’information adaptée avec une forte inclusion des différents groupes socio-économiques et particulièrement les femmes rurales et les jeunes.

