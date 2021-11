OCP améliore son chiffre d’affaires de 38% à fin septembre 2021

Le chiffre d’affaires (CA) du Groupe OCP s’est établi à plus de 57,64 milliards de dirhams (MMDH) au titre des neuf premiers mois de cette année, en hausse de 38% par rapport à fin septembre 2020.

Cette performance s’explique principalement par l’augmentation des prix de vente de toutes les catégories de produits, ce qui a largement compensé la baisse des volumes exportés d’engrais d’une année sur l’autre, précise l’OCP dans un communiqué.

Le groupe fait également état de nouvelles hausses des prix des engrais phosphatés tout au long des neuf premiers mois de 2021, tirées par une forte demande mondiale et un resserrement continu de l’offre, ajoutant que la hausse des prix des récoltes et les faibles niveaux de stocks sur les marchés clés ont soutenu les fondamentaux solides du marché.

Sur la période, le CA Roche a augmenté de 25% par rapport à fin septembre 2020, résultant principalement de la hausse des prix.

Tiré aussi par la forte progression des prix de vente, le CA Engrais a, quant à lui, progressé de 41%. Cela a permis de largement compenser la baisse des volumes constatée suite à une transition de la demande vers l’acide phosphorique.

En conséquence, l’acide phosphorique a enregistré une hausse du CA de 47% grâce à des prix et des volumes de vente en nette amélioration par rapport à fin septembre 2020. L’augmentation des volumes de ventes est principalement due à l’évolution de la dynamique du marché où la demande pour l’acide était très solide au cours de la période.

En outre, l’OCP fait savoir que la marge brute s’est élevée à plus de 37,87 MMDH, reflétant principalement la hausse des prix de vente ainsi que l’optimisation de la performance opérationnelle. Cela a permis de largement neutraliser la hausse des prix des matières premières, à savoir, l’ammoniaque et le soufre.

L’EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements – Earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) affichait une augmentation de 79% d’une année sur l’autre pour atteindre près de 24,48 MMDH. La marge d’EBITDA, en forte croissance, s’affichait à 42%, reflétant à la fois les efforts continus du Groupe en matière d’excellence opérationnelle, ainsi que la hausse des prix de vente.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 17,73 MMDH, en hausse significative par rapport aux 4.008 millions de dirhams (MDH) réalisés l’année dernière. Le résultat d’exploitation à fin septembre 2020 intégrait une charge non récurrente de 3 MMDH, relative à la contribution d’OCP au Fonds spécial de gestion de la pandémie du Covid-19 au deuxième trimestre 2020.

« Le Groupe OCP poursuit sa croissance au troisième trimestre 2021, affichant une performance significative à travers l’ensemble de sa chaîne de valeur. Notre excellence industrielle et commerciale nous a permis de faire face à la demande croissante de nos clients durant les neuf premiers mois de cette année tout en profitant pleinement des tendances de prix favorables », a dit Mostafa Terrab, Président Directeur Général (PDG) du groupe, cité dans le communiqué.

Et de poursuivre: « Ajoutant à cela nos efforts constants en matière d’optimisation des coûts de production et d’efficacité opérationnelle, cela s’est traduit par une croissance de 79% de notre EBITDA correspondant à une marge d’EBITDA de 42%, parmi les meilleures du secteur ».

« Nous continuons à satisfaire la demande mondiale avec efficience sur les marchés à forte croissance grâce à une diversification accrue de nos produits. Dans ce contexte, l’Amérique du Sud représentait 38% des exportations d’engrais du Groupe, et l’Afrique et l’Asie représentaient respectivement 21% et 18%, en hausse par rapport à la même période de l’exercice précédent », a souligné M. Terrab.

En terme de chiffre d’affaires, les engrais phosphatés représentaient une part de 60% du CA total à fin septembre 2021, avec une hausse de production des produits de spécialité, totalisant 37% des exportations d’engrais, contre 30% pour la même période en 2020, a-t-il fait remarquer.