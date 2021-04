Nouvelle consécration pour le groupe Bank Of Africa

Le Groupe Bank Of Africa (BOA) a été désigné « Best Bank in Morocco 2021 », un prix décerné par le « Global Finance Magazine ».

Cette distinction vient consacrer une banque africaine avec un positionnement remarquable sur le continent, un groupe bancaire marocain multi-enseignes et multi-métiers, avec une présence dans une trentaine de pays en Afrique, en Europe et en Asie, employant plus de 15.000 collaborateurs à travers le monde, avec un réseau de 1.800 points de vente au service de plus de 6 millions de clients, indique BOA dans un communiqué.

Fondé en 1987, basé à New York avec une couverture dans plus de 189 pays et 50.000 exemplaires distribués à travers le monde, Global Finance constitue une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière, fait savoir la même source. Et d’ajouter: « En effet, 2020 a été pour le Groupe un accélérateur de changement dans un contexte exceptionnel. BOA a poursuivi son processus de transformation digitale qui s’inscrit au cœur de la stratégie du Groupe et qui œuvre pour le développement d’une ‘Banque à Distance’ au service de ses clients ».

Le groupe BOA, présidé par Othman Benjelloun, a mis en place des mesures pour accompagner les entreprises à l’échelle nationale et internationale à travers le lancement de nouveaux produits dans un contexte mondial exceptionnel.

La Banque s’est également distinguée par les partenariats stratégiques scellés, notamment en Chine à travers la succursale BOA Shanghai, les synergies intra-groupe en Afrique subsaharienne et un fort engagement dans les domaines de l’environnement et de la responsabilité sociale et sociétale à travers la Fondation BMCE Bank et la promotion de la finance à impact positif.

(Avec MAP)