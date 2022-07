Nominations : Mohamed Manchoud à la tête de l’IGF

Au niveau du ministère de l’Economie et des Finances, Mohamed Manchoud a été nommé Inspecteur général des finances, alors que Younes Idrissi Kaïtouni a été nommé à la tête de la Direction des ressources et de l’Audit à la Direction générale des impôts, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil. En ce qui concerne le ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la politique de la ville, il a été procédé à la nomination de Zahra Sahi en tant que directrice de l’Agence urbaine d’Essaouira.

Pour ce qui est du Ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Salma Tazi a été nommée à la tête de la Direction de la Femme.