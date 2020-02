Nestlé sensibilise des pédiatres marocains

Ce programme, fruit d’un partenariat entre NNI et l’Université de Boston, a été conçu pour fournir aux participants des connaissances actualisées, pertinentes et pratiques sur les principaux aspects de la nutrition pédiatrique, à travers des présentations et des vidéos en ligne. Cette formation a été enrichie par des études de cas, des conférences et des panels de discussion. Outre les pédiatres lauréats, ont participé à ce programme des professeurs marocains en pédiatrie, des pédiatres privés, des nutritionnistes, ainsi que des académiciens.