Mr Bricolage ouvre son 7e magasin à Casablanca, à Dar Bouazza

Brico-Invest, société ayant la master franchise de Mr Bricolage au Maroc détenue à 60% par Majid Benjelloun et sa famille et à 40% par le groupe Finance Com, inaugure un nouveau magasin Mr. Bricolage à Dar Bouazza. Ce 7e magasin est situé dans l’enceinte du centre commercial Carrefour situé au km 15, Route d’Azemmour. «A travers ce nouveau magasin, l’entreprise poursuit le rythme de son développement et de son expansion au Maroc», confirme Majid Benjelloun, DG de Brico-Invest. Présent à Casablanca à travers 3 magasins, au boulevard Zerktouni, au quartier 2 Mars et à Bouskoura où il a aussi choisi d’implanter son siège social, mais aussi à Marrakech, Tanger, Agadir, l’enseigne investit la périphérie cossue de Casablanca en plein développement commercial et résidentiel. «Avec cette nouvelle ouverture, le groupe renforce le maillage territorial de l’enseigne et sa politique de rapprochement avec sa clientèle cible dans les zones urbaines au développement», ajoute M. Benjelloun. L’enseigne fête cette année ses 19 ans de présence au Maroc. Son premier magasin a été inauguré en mars 2005 à Casablanca. Avec l’ouverture de son 7e magasin, Brico-Invest confirme sa volonté de développement de magasins axés sur le marché de l’aménagement et de la décoration, de la maison et du jardin avec un concept adapté au marché marocain.

Un 8e magasin est prévu

Doté de 45 000 références, Mr Bricolage axe aussi son offre sur des produits de niche qu’on ne retrouve pas chez la concurrence adaptés à l’entretien de différents types de sol et de carrelages ou encore aux personnes à mobilité réduite. Son offre est ventilée à parts presque égales entre importateurs et distributeurs locaux et importations directes à travers sa centrale d’achat. Ce nouveau magasin de proximité d’une surface commerciale de près de 1200 m², propose pour sa part une offre complète couvrant tous les besoins au quotidien dans le monde du bricolage, du jardinage, de la décoration, l’entretien et de l’aménagement de l’habitat. Cette offre se décline en différentes solutions allant de la quincaillerie et sécurité à l’outillage et matériaux, chauffages et traitement d’air, salle de bains et plomberie, cuisine, menuiserie, parquet et revêtement, peinture, droguerie, animalerie… L’enseigne, qui emploie 275 personnes, privilégie la formation continue de son personnel et de sa force de vente en vue d’améliorer les services clients dans ses magasins. Brico-Invest, dont le cœur de métier est la distribution et la vente de produits de bricolage et de décoration destinés aux particuliers, envisage d’ouvrir prochainement un 8e magasin dans une zone géographique non encore couverte par l’enseigne Mr Bricolage.