Morocco Mall accueille le géant suédois IKEA

Situé au Morocco Mall, ce deuxième point de vente est né de la volonté de rapprocher IKEA des Casablancais, indique un communiqué de l’enseigne suédoise.

Sur une superficie de 1 000 m², le shop propose une multitude d’idées et d’inspirations pour le salon et la chambre à coucher.

« Les clients y trouveront leurs produits IKEA préférés à emporter directement chez eux, ainsi que la gamme complète de la marque, composée de plus de 7 000 articles, qu’ils pourront acheter avec l’aide des « collaborateurs multifonctionnels » du magasin et des dernières solutions numériques disponibles. » ajoute la même source.

Tous les achats peuvent être livrés à domicile ou récupérés au magasin.

« Chez IKEA, nous plaçons les clients au centre de tout ce que nous entreprenons. IKEA Morocco Mall est le résultat d’une écoute active et d’une étude approfondie des besoins et aspirations des Marocains. Nous sommes désormais là où nos clients effectuent leurs achats quotidiens. Nous leur offrons des conseils et un accompagnement personnalisés. Ils peuvent imaginer et concevoir toutes les pièces de la maison. Ensemble, nous pouvons planifier leur cuisine, un banc de télévision ou même un dressing. Ils peuvent s’asseoir, se détendre et siroter un café dans le premier café IKEA du Maroc, tandis que notre équipe d’experts en mobilier s’occupe du reste. Et bien sûr, ne pas oublier la glace pour les enfants ! » déclare Adil Majd, Directeur IKEA au Maroc.

Et d’ajouter : « Avec IKEA Morocco Mall, nous voulons dépasser les attentes de nos clients, satisfaire leurs besoins et les aider à concrétiser la maison de leur rêve à travers des solutions bien conçues, intelligentes et fonctionnelles, au meilleur rapport qualité-prix. »