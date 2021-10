Mission économique marocaine au Portugal : identification de nouveaux créneaux de coopération

Une mission économique effectuée par une importante délégation marocaine, du 25 au 28 octobre, dans la région de Porto et à Lisbonne, a permis l’identification de nouveaux créneaux de coopération, notamment l’industrie du cuir, l’économie circulaire liée à l’écosystème du textile-habillement et l’innovation et la recherche dans les domaines de l’automobile, l’aéronautique, la mobilité et le secteur maritime. Conduite par l’ambassadeur du Maroc à Lisbonne, Othmane Bahnini et composée de responsables du ministère de l’Industrie et du Commerce, de la CGEM et du Conseil d’affaires Maroc-Portugal, cette mission a permis également l’élaboration d’une feuille de route de coopération dans les secteurs du textile et de l’automobile, indique un communiqué de la représentation diplomatique marocaine au Portugal.