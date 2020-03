Mise au point : Lydec ne va pas couper l’eau et l’électricité

Contrairement à des informations totalement fausses et mensongères véhiculées par certains sites dits d’informations, Lydec rappelle que durant la période de confinement que traverse notre pays, et en cohérence avec les décisions nationales, les opérations de coupure de la fourniture d’eau et d’électricité ont été suspendues.