Microcrédit : La Fondation CDG accorde 2,5 MDH d’aides financières aux Activités Génératrices de Revenus

« Après évaluation des dossiers par un jury, la Fondation CDG a accordé, pour cette édition 2020, des aides financières à 163 micro-projets répondant aux critères du règlement de l’appel à projets lancé en juin 2020, totalisant ainsi près de 2,5 MDH », indique un communiqué conjoint des initiateurs.

Initié en 2014 par la Fondation CDG, en partenariat avec le Centre Mohammed VI de Soutien à la Microfinance Solidaire, la Fédération Nationale des Associations de Microcrédit (FNAM) et le Fonds Jaïda, le Programme National d’Appui aux AGRs via le Microcrédit a pour objectif de contribuer à la lutte contre l’exclusion sociale des jeunes par la promotion de l’auto-emploi et leur insertion et autonomie économique, relève la même source.

Cette édition du Programme National d’Appui aux AGRs a connu la participation de 225 candidats porteurs de micro-projets provenant de différentes régions du Maroc, précise le communiqué, notant que, chaque année, un appel à candidature est lancé auprès des associations de microcrédit en vue d’identifier des projets en cours de création ou de création récente éligibles au soutien du Programme.

L’aide financière attribuée par la Fondation CDG leur permet de financer une partie ou la totalité de leur apport personnel, sans dépasser 50 % du coût du projet et à la limite du plafond du crédit attribué par les AMC, fait savoir la même source, relevant que les bénéficiaires suivent également une formation dispensée par le Centre Mohammed VI de soutien à la microfinance solidaire et d’un accompagnement ciblé par le Fonds JAIDA et la FNAM via les AMC dans l’objectif de garantir la viabilité et la pérennité de leurs micro-projets.

Au vu des conditions sanitaires actuelles engendrées par la pandémie du Covid19, aucune cérémonie n’a été organisée et les aides ont été remises à l’ensemble des bénéficiaires via des virements bancaires effectués directement sur leurs comptes, indique la même source.

Pour cette sixième édition, la formation a été assurée à distance en faveur de l’ensemble des lauréats et a porté sur différents modules notamment: la digitalisation, la budgétisation, la performance sociale et financière en situation de crise, la gestion de la dette, ainsi que les techniques de vente et le développement personnel.

Des trophées, des médailles et des certificats de mérite ont également été décernés aux responsables des associations de Microcrédit participantes, à savoir: Attadamoune, ARDI, Attawfiq, Al Amana, Inmaa, BRJ et Ismaïlia.

Levier de responsabilité sociale du Groupe CDG, la Fondation CDG, association reconnue d’utilité publique par décret n° 2.07.893 du 29 mai 2007, s’emploie, depuis sa création en 2004, à soutenir des actions de solidarité et de développement social et durable, des projets de valorisation du patrimoine culturel et historique national, des actions d’appui au sport, talents et vocations, ainsi qu’au soutien à la science et au savoir.

(Avec MAP)