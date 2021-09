Mesures d’allègement, vaccins ARN, immunité des enfants… Le vrai du faux autour de la campagne de vaccination

La campagne de vaccination lancée au Maroc et dans le monde est à l’origine d’un flot de « fake-news » relayées par des sites d’information et sur les réseaux sociaux.

La MAP fait le tri entre l’intox et les bonnes informations pour une meilleure sensibilisation.

– Suite à l’amélioration de la situation épidémiologique, les ministères de la santé, de l’Intérieur et de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique ont décidé, conjointement, de nouvelles mesures d’allègement des restrictions. FAUX

– La réouverture des salles de sport est prévue la semaine prochaine. FAUX

– Des cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés parmi les 23 détenus espagnols à la prison locale de Tétouan-2. FAUX

– Les vaccins ARN messager ont des effets sur le matériel génétique des receveurs. FAUX

– Les vaccins anti-covid-19 nuisent à la fertilité des femmes. FAUX

– Les suppléments en vitamines et minéraux permettent de guérir de la COVID-19. FAUX

– Le nombre de primo-vaccinés a atteint 20.362.745 alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève à 16.875.343. VRAI

– La Commission Européenne a décidé d’établir l’équivalence des certificats Covid-19 délivrés par le Maroc avec ceux de l’Union européenne (UE). VRAI

– La tendance baissière se poursuit depuis cinq semaines en ce qui concerne les cas positifs de Covid-19 au Maroc. VRAI

– La vaccination renforce l’immunité des enfants et ne la surcharge pas. VRAI

– Tous les vaccins contre la Covid-19 développés par la Chine, y compris ceux actuellement utilisés et ceux en attente d’approbation, font maintenant l’objet d’essais cliniques. VRAI