Mazars lance sa nouvelle identité de marque

Le groupe international spécialisé dans l’audit, la fiscalité et le conseil, Mazars vient de dévoiler sa nouvelle identité de marque dans plus de 90 pays et territoires.

Cette refonte de marque traduit la volonté de Mazars d’offrir une alternative et d’apporter une perspective différente au marché de l’audit, de la fiscalité et du conseil, précise le groupe dans un communiqué.

D’autre part, Hervé Hélias, Président-Directeur Général du Groupe Mazars, a déclaré : « Je me réjouis de dévoiler cette nouvelle identité de notre marque et son positionnement, après deux ans de consultation approfondie avec nos associés, collaborateurs, clients et parties prenantes. Cette nouvelle identité reflète ce que nous sommes aujourd’hui et ce que nous aspirons à être demain.»

Mazars lance sa nouvelle marque sur fond de croissance continue et équilibrée, et d’expansion réussie, reflétant la solidité de sa position sur le marché, note le communiqué.

Et d’ajouter, L’an dernier, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 1,8 milliard d’euros (exercice 2018-2019), en progression de 10,4 % (hors impact de change de +0,2 %) par rapport à l’exercice précédent. Cette hausse du chiffre d’affaires en 2018-2019 a été portée par une forte croissance organique de 9,0 %.

Sur le marché marocain, Mazars propose des services d’audit et de conseil depuis plus de 40 ans et fait partie des Cabinets leaders.

Pour Abdou Diop, Managing Partner : » En tant qu’acteur international enraciné dans nos territoires, nous avons une responsabilité de contribuer au développement économique et social du Maroc et du continent africain pour le bien-être de nos populations. «