Maymouna Services Financiers permet à ses clients d’ouvrir un compte de paiement mobile, à distance

Dans un souci de préservation de la santé des clients, la société a fait évoluer sa solution Madmoun, pour leur permettre de disposer d’un compte de paiement avec un plafond plus important dans le but de réaliser des opérations à distance comme le paiement de factures d’électricité et d’eau, de téléphone avec les trois opérateurs Inwi, Orange, Maroc Télécom, de recharger leur compte et celui d’un autre bénéficiaire ou encore d’envoyer et de recevoir de l’argent, sans se déplacer.

Pour ce faire, le client devra télécharger l’application « Madmoun », disponible sur Google Play Store et App Store, et procéder à la pré-souscription de l’ouverture de son compte « Madmoun Imtiyaz », renseigner ses coordonnées et scanner sa carte d’identité nationale en recto/verso. La souscription sera complétée par l’agence MSF avec la constitution du dossier correspondant, sans que le client n’ait besoin de se déplacer en agence.