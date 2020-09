Marrakech : Adoption de l’enseignement en alternance dans trois zones urbaines

L’Académie régionale d’éducation et de formation (AREF) de Marrakech-Safi a annoncé dimanche l’adoption de l’enseignement en alternance dans trois zones urbaines de Marrakech qui étaient auparavant concernées par l’enseignement à distance.

Dans un communiqué, l’AREF a indiqué que l’enseignement en alternance sera adopté dans les zones urbaines de M’Hamid, Menara et dans les quartiers d’Abouab Marrakech, Inara, Nakhil 1 et 2, Targa et Sidi Ghanem, ainsi que la zone urbaine de Hay Hassani.

La même source souligne que cette décision intervient suite aux orientations du Comité régional de suivi de la rentrée scolaire au niveau de la préfecture de Marrakech et pour la mise en œuvre des recommandations des travaux des comités locaux de suivi et en application de la note ministérielle organisant la rentrée scolaire 2020-2021.

Le communiqué fait savoir que l’AREF a procédé à l’information de tous les établissements d’enseignement concernés, alors que les comités locaux de suivi poursuivent leurs travaux sous la supervision du comité régional de suivi de la rentrée scolaire au niveau de la préfecture de Marrakech, pour l’accompagnement de la rentrée scolaire et la prise de mesures appropriées pour garantir le déroulement normal des cours.

L’AREF Marrakech-Safi avait indiqué auparavant, que l’adoption des formules pédagogiques au niveau de la préfecture de Marrakech reste tributaire de l’évolution de la situation épidémiologique et des conditions de mise en oeuvre du protocole sanitaire dans les établissements scolaires.

