Maroc : une croissance économique entre 1,5% et 1,7% prévue en 2022

L’économie marocaine devrait enregistrer un taux de croissance entre 1,5% et 1,7% en 2022, au lieu d’une progression de 3,2%, comme prévu au niveau de la loi des finances, a indiqué, lundi, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

« Selon les données actuelles, qui prennent en considération les derniers développements au niveaux national et international, le Maroc devrait enregistrer un taux de croissance oscillant entre 1,5% et 1,7% », a fait savoir M. Akhannouch qui répondait à une question centrale à la Chambre des Représentants sur « la situation de l’économie nationale à l’aune des changements climatiques et géostratégiques », lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales mensuelles adressées au chef du gouvernement.

Ce niveau de croissance prévu, recouvre, principalement, le recul de la valeur ajoutée agricole de 11%, contre une hausse de 18% au cours de la précédente campagne agricole, a expliqué M. Akhannouch.