Maroc Telecom : 76 millions de clients et un CA consolidé de 8,8 MMDH à fin Mars 2022

Cette hausse est tirée essentiellement par la croissance des parcs Mobile au Maroc et dans les filiales, explique le groupe dans un communiqué sur ses résultats consolidés du 1er trimestre 2022.

Au Maroc, le parc Mobile compte 19,9 millions de clients à fin mars 2022, en hausse de 2,8% sur un an. Le parc Fixe a perdu, quant à lui, 2,6% pour s’établir à près de 2,0 millions de lignes au titre de la même période.

Le parc Haut Débit compte 1,7 million d’abonnés, tiré par l’expansion du parc FTTH (+47%) qui compense en partie les pertes de clients ADSL.

A l’international, le parc Mobile a atteint 51.786.000 clients, répartis sur la Côte d’Ivoire (10.727.000), Burkina Faso (10.673.000), Mali (9.263.000), Tchad (5.318.000), Bénin (5.261.000), Niger (3.202.000), Mauritanie (3.031.000), Togo (2.601.000), Gabon (1.533.000) et Centrafrique (213.000).

Le parc Fixe, lui, compte 355.000 abonnés, répartis sur le Mali (188.000), le Burkina Faso (76.000), la Mauritanie (57.000) et le Gabon (34.000), tandis que le parc Haut débit fixe s’est situé à 147.000 clients.

Par ailleurs, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires (CA) consolidé de 8,8 milliards de dirhams (MMDH) au titre des trois premiers mois de cette année, en baisse de 1,6% (-0,6% à taux de change constant) par rapport à fin mars 2021.

Ce CA est soutenu par les revenus à l’international qui progressent de 1,8% à taux de change constant et compensent en partie la baisse des revenus au Maroc, toujours impactés par l’environnement concurrentiel et réglementaire, explique le Groupe dans un communiqué sur ses résultats consolidés du 1er trimestre 2022.

A fin mars 2022, les activités au Maroc ont généré un CA de 4,756 MMDH, en baisse de 2,7% suite au recul des revenus des activités Mobile dans un contexte réglementaire et concurrentiel difficile, et partiellement compensées par la Data Fixe toujours en croissance soutenue (+8,3%), fait savoir Maroc Telecom.

Dans le détail, le CA Mobile a enregistré une baisse de 5,1% à 2,816 MMDH. L’ARPU mixte (chiffre d’affaires généré par les appels entrants et sortants et par les services de données) net des promotions, hors roaming et ventes d’équipement, divisé par le parc moyen de la période) mixte (prépayé et postpayé) du T1-2022 s’est élevé ainsi à 44,9 dirhams, en retrait de 7,9%.

Les activités Fixe et Internet ont généré, quant à elles, un CA de 2,394 MMDH en hausse de 1% par rapport à 2021. L’importante croissance de la Data Fixe (+8,3%) compense la baisse de la voix.

En ce qui concerne les activités du Groupe à l’International, elles ont enregistré un CA de 4,3 MMDH, en hausse de 1,8% à taux de change constant, porté par la croissance de la Data Mobile (+29%). Hors baisse des terminaisons d’appel, les revenus des filiales ont progressé de 2,8% à taux de change constant.