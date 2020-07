Maroc PME fait son bilan : Plus de 130.000 auto-entrepreneurs ont sollicité ses services

L’Agence Nationale pour la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise (Maroc PME), vient de tenir son conseil d’administration. Les travaux du Conseil ont porté notamment sur l’examen du bilan des activités de l’Agence durant l’année 2019 et du plan d’action 2020 -2023. Ainsi, l’année 2019 a été marquée par le soutien, par l’Agence Maroc PME, de 152 projets d’investissement contre 96 en 2018 soit une hausse de 58% générant un investissement global de 2,2 MMDH soit une hausse de 29% par rapport à 2018. Concernant l’appui en termes de conseil et assistance technique, le nombre de projets bénéficiaires a atteint 372 en 2019 contre 331 en 2018 soit une hausse de 12%, indique un communiqué de l’Agence.

En matière d’accompagnement entrepreneurial, le nombre des auto-entrepreneurs et porteurs de projet accompagnés par l’Agence est passé de 4.047 en 2018 à 5.004 bénéficiaires en 2019 soit une hausse de 24 %. Par ailleurs, le nombre des auto-entrepreneurs inscrits a augmenté de 60% en 2019 pour atteindre 130.000 inscrits à fin 2019. Cette tendance haussière s’est poursuivie en 2020 portant, ainsi, le nombre d’auto-entrepreneurs inscrits à 233.656 à fin juin 2020.

D’une manière globale, sur la période 2014-2020, l’Agence Maroc PME a accompagné 2 242 projets de croissance et de transformation des TPME portant sur un investissement global de 10,65 MMDH et un engagement de 105.799 dont 54.515 emplois directs. En matière d’accompagnement entrepreneurial, le nombre d’auto-entrepreneurs et porteurs de projets bénéficiaires a atteint 14.034.

Intervenant en ouverture des travaux de ce conseil, le ministre de tutelle, Moulay Hafid Elalamy, a salué le bilan positif de l’Agence au cours de l’année 2019. Il a également mis en exergue la nécessité d’industrialiser le processus d’accompagnement pour en faire bénéficier le maximum de TPME, poursuit le communiqué de l’Agence.

Par ailleurs, le ministre a exprimé sa satisfaction de la bonne dynamique que l’Agence a affiché durant le premier semestre 2020 notamment en matière d’accompagnement des TPME industrielles dans la gestion des difficultés liées à la pandémie du COVID 19 et la préparation des plans de relance de leurs activités.

L’Agence a, en effet, mis en place des programmes ciblés adaptés à chacune des phases de la pandémie covid19 :

Phase 1 « début de la crise » : lancement, du programme IMTIAZ Technologie Covid-19 pour encourager les investissements dans les équipements nécessaires pour faire face à la pandémie.

Phase 2 « reprise de l’activité » : lancement d’une offre de conseil et d’expertise technique Covid-19 pour accompagner les TPME dans la gestion des difficultés induites par la pandémie et la préparation des plans de reprise de leurs activités.

Phase 3 « relance » : lancement de la nouvelle génération de programmes d’accompagnement plus avantageux et mieux accessibles pour accompagner la relance.

Enfin, le Conseil d’administration a approuvé le plan d’action pluriannuel de l’Agence qui prévoit la reconfiguration et l’enrichissement des programmes d’accompagnement actuels, le lancement de nouveaux programmes, le renforcement de la couverture régionale de l’Agence et sa transformation digitale.