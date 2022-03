Maroc-Mauritanie : 13 conventions et mémorandums d’entente signés

Voici les conventions et mémorandums d’entente signés:

Un accord de coopération dans le domaine agricole: Il vise à donner une nouvel élan à la coopération bilatérale en matière de développement des filières agricoles, de recherche et d’innovation, ainsi qu’à l’échange d’informations dans ce domaine, au soutien à l’investissement et aux partenariats publics et privés pour le développement de projets agricoles, agro-industriels et des services agricoles;

Une convention de coopération dans le domaine de la production et de la santé animales: elle reflète l’ambition des deux pays à développer et élargir les échanges commerciaux des animaux et de la production animale et renforcer leur relation dans ce domaine. Elle a également pour objectif le développement de la richesse animale en termes de santé, de production et de commercialisation du lait, de production, d’industrialisation et de commercialisation des viandes rouges ainsi que l’élevage de volailles et l’échange d’informations et d’expertise;

Une convention relative à la pêche maritime et l’aquaculture: Elle vise à instaurer les bases et dispositions régissant la coopération entre les deux parties dans ce domaine, ainsi que la formation maritime, la recherche scientifique, l’industrie de valorisation, de transformation et de commercialisation des produits de pêche et la lutte contre la pêche illégale;

Un mémorandum d’entente dans le domaine de la protection de l’environnement et du développement durable: il ambitionne de développer la coopération bilatérale dans le domaine de l’environnement sur la base de l’égalité en matière de droits et d’avantages mutuels dans le cadre des prérogatives et lois de chaque pays. Cette coopération concerne le changement climatique, la mise en œuvre des Contributions déterminées au niveau national (NDC) conformément à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, la protection de la biodiversité, la gestion des ressources naturelles, la protection de l’environnement marin et du littoral, la lutte contre la pollution industrielle, la gestion et la valorisation des déchets;

Un accord de coopération dans le secteur du tourisme qui a pour but d’encourager la coopération entre les deux parties dans le domaine de l’aménagement, de l’investissement et de la formation, l’échange d’expériences entre les deux parties à travers la promotion de la participation aux foires, festivals et événements touristiques organisés dans les deux pays et l’incitation des investisseurs à échanger des visites. Ledit accord vise également à encourager les investisseurs marocains à entreprendre des projets touristiques en Mauritanie, à partager l’expérience marocaine avec la partie mauritanienne en matière d’ingénierie de la formation, en la dotant des outils pédagogiques nécessaires à la formation hôtelière et touristique, et à accompagner la partie mauritanienne à travers le partage de l’expertise, des documents et des informations nécessaires à la bonne gestion des centres et écoles de formation professionnelle dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme.

un mémorandum d’entente en matière de standardisation et d’amélioration de la qualité dans le domaine industriel: il a pour objectif de mettre en place un cadre d’échange scientifique et technique en matière de standardisation, de qualité, de certification, de d’évaluation de la conformité et de la formation. Conformément à cet accord, les deux parties s’engagent à échanger les visites et les projets d’intérêt commun, y compris les visites d’experts et de techniciens, à coopérer dans le domaine de la formation et à participer à des conférences, ateliers, expositions et réunions liés au sujet de ce mémorandum.

Un programme exécutif dans le domaine industriel qui vise à mettre l’expérience marocaine dans le domaine industriel et des activités connexes à la disposition de la Mauritanie. En vertu de ce programme, les deux parties procéderont notamment à l’organisation de rencontres et de visites de terrain et de travail afin d’accompagner les PME, et partant améliorer leur productivité et leur compétitivité, ainsi que l’organisation de rencontres entre industriels et hommes d’affaires marocains et mauritaniens dans les secteurs d’intérêt commun dans le but de développer des programmes de mise à niveau et de restructuration des entreprises industrielles.

Une convention de coopération en matière de prise en charge médicale des patients mauritaniens dans les hôpitaux publics marocains: elle met en place un cadre général pour assurer la prise en charge de certains patients mauritaniens qui déposent les dossiers des charges financières liées aux soins de santé dans toutes les spécialités disponibles au Centre Hospitalier Universitaire Ibn Sina à Rabat et au Centre Hospitalier Universitaire Ibn Rochd à Casablanca.

une convention-cadre de coopération dans le domaine de la formation professionnelle entre l’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et le ministère mauritanien de l’Éducation nationale et de la réforme du système éducatif: elle vise à mettre en place un cadre de coopération entre les deux parties à travers l’accompagnement par l’OFPPT de la partie mauritanienne dans la mise en œuvre de son plan de développement des ressources humaines, pour la mise en place d’un système dédié à l’organisation des établissements de la formation professionnelle et l’élaboration d’un plan d’action en vue d’améliorer les établissements actifs dans ce domaine, outre l’organisation de sessions de formation en matière de création de PME au profit des établissements mauritaniens.

Un plan d’action exécutif entre le ministère de l’Aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville du Maroc et le ministère de l’Habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire de la Mauritanie: Il vient fixer le cadre de la coopération entre les deux parties dans les domaines de l’habitat, la politique de la ville, l’urbanisme et de la planification territoriale en vue de développer et mettre en œuvre des programmes conjoints relevant de leurs champs de compétences et conformément à leurs lois nationales, à travers l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, le développement des capacités et l’échange d’expertises dans les domaines d’intérêt commun;

un mémorandum d’entente dans le domaine de la coopération sécuritaire entre la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) et la direction générale de la sûreté nationale en Mauritanie: il vise à développer les relations de coopération sécuritaire entre les deux pays, notamment en matière de prévention et de lutte efficiente contre la criminalité, particulièrement en ce qui concerne le crime organisé, les grands gangs criminels, le terrorisme, les crimes liés à la drogue et à ses dérivés, le trafic illégal d’armes, ainsi que l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irrégulier.

un mémorandum d’entente entre la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) et la Caisse des dépôts et de développement en Mauritanie: il a pour objectif d’instaurer des relations multidimensionnelles dans les domaines liés au développement durable, à la transition énergétique et écologique, à la gestion des risques, aux systèmes d’information et à la transition numérique.

Un accord de coopération entre la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et l’Union nationale du patronat mauritanien sur le renforcement des opportunités d’investissement et d’affaires entre le Maroc et la Mauritanie: il vise à renforcer les relations directes entre les hommes d’affaires marocains et mauritaniens, à les inciter à intensifier leurs activités au service de l’économie des deux pays, à organiser des activités de promotion au service de leurs produits et à surmonter les obstacles pouvant nuire à la mise en œuvre des projets d’investissements et des échanges commerciaux entre les deux pays, et à échanger les expériences dans le domaine de la formation, l’assistance et le conseil aux entreprises des deux pays, outre les échanges massifs et réguliers de visites et l’organisation des rencontres, des forums et des expositions.