Maroc : Les personnes âgées de 60 ans et plus représentent près de 12% de la population

L’effectif des personnes âgées de 60 ans et plus avoisine 3,4 millions et représentent 11,7% de la population totale en 2021, selon le Haut Commissariat au Plan (HCP).

Voici les principaux points de la note publié par le Haut Commissariat au Plan (HCP) à l’occasion de la journée internationale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre de chaque année:

Les personnes âgées de 60 ans et plus:

– L’effectif avoisine 3,4 millions et représentent 11,7% de la population totale en 2021.

– L’effectif a enregistré un accroissement en 2021 par rapport à 2004, où cette catégorie n’étaient que 2,4 millions, soit 8% de la population totale.

– D’ici 2030, l’effectif atteindrait un peu plus de six millions, soit une augmentation de 42% par rapport à 2021 et représenterait 15,4% de la population. – La part des femmes atteindrait 52,2% en 2030.

Par répartition géographique: – L’effectif en milieu urbain se multipliera par 1,5 fois entre 2021 et 2030, passant de 2,8 millions en 2021 à près de 4,2 millions vers 2030. – L’effectif en milieu rural va connaître une multiplication par un coefficient de 1,2, en passant au cours de la même période de 1,5 million à environ 1,8 millions.

– Régions dont les poids démographiques des personnes âgées sont substantiels: l’Oriental, Béni Mellal-Khénifra, Grand Casablanca-Settat et Fès-Meknès avec des part de plus de 13%.

– Régions dont les poids démographiques des personnes âgées sont faibles: Laâyoune-Sakia El Hamara, Eddakhla-Oued Eddahab (un poids de moins 7,5%).

– Régions dont les poids démographiques des personnes âgées sont moyennes : Souss-Massa et Guelmim-Oued Noun, Rabat-Salé-Kénitra, Drâa-Tafilalet, Marrakech-Safi, et Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Les personnes âgées de 70 ans et plus:

-Leur effectif s’accroîtra rapidement passant de 1,6 million de personnes en 2021 à près de 2,6 millions en 2030, soit une augmentation de 63%.

– Leur poids démographique pourrait atteindre 6,7% en 2030 au lieu de 4,4% actuellement.

– L’effectif des personnes âgées de 70 ans et plus avec au moins une maladie chronique atteindrait 1,9 million au lieu de 1,2 million actuellement.

– La part des personnes de 70 ans et plus avec une incapacité fonctionnelle serait d’environ 1,7 million en 2030 au lieu de 1,1 million en 2021.