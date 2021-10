Maroc : La croissance prévue à 5.9% au 3ème trimestre de l’année 2021

« Cette évolution aurait été favorisée par la hausse de 19,6% de la valeur ajoutée agricole et l’accroissement de 4,2% de celle des activités non-agricoles », précise le HCP dans sa note de conjoncture du troisième trimestre 2021 et perspectives pour le quatrième trimestre.

Les branches tertiaires auraient, de leur côté, contribué pour +2,2 points à l’évolution du PIB, portées par la bonne orientation des activités de commerce, de transport, d’hébergement et de restauration.

La croissance des activités secondaires aurait, quant à elle, ralenti, portant sa contribution à la croissance du PIB à 1 point. La valeur ajoutée industrielle aurait crû de 3,5%, après +22,8% un trimestre auparavant.

Les activités de la construction auraient, pour leur part, affiché une hausse de 7,1%, dans un contexte d’amélioration des transactions immobilières, précise la même source.

Parallèlement, les activités minières se seraient redressées, au troisième trimestre 2021, de 3,7%, au lieu de -1,1% un trimestre plus tôt. L’extraction des minerais métalliques se serait améliorée, dans un contexte de hausse des prix à l’export des métaux de base, alors que celle des minerais non-métalliques ne se serait renforcée qu’à partir du mois d’août 2021, en ligne avec le redressement de la production du phosphate brut.

L’expansion soutenue de la demande internationale des engrais phosphatés, alimentée en 2020 par les craintes d’insuffisance des approvisionnements alimentaires dans le sillage de la crise Covid-19 et la relance des politiques agricoles aurait été tempérée dès le printemps 2021, poursuit la note.

Ainsi, les prix des engrais auraient augmenté à un rythme soutenu, rendant leur utilisation dans l’agriculture plus coûteuse au niveau mondial comparativement à 2020.

La hausse des taux de fret et les réglementations environnementales auraient, également, pesé sur la croissance de la demande mondiale des fertilisants, relève la même source, qui note que cet environnement plutôt morose aurait pénalisé les activités des industries locales de fabrication des engrais phosphatés, mais leur ralentissement aurait été de courte durée, avec une reprise de leurs exportations qui aurait stimulé une augmentation de la production locale du phosphate brut de 5,6% au troisième trimestre 2021, en variation annuelle.

La dynamique des activités agricoles se serait poursuivie au troisième trimestre 2021, au rythme de +19,6% au lieu de +18,6% un trimestre auparavant. La production végétale serait restée le premier moteur de cette performance, grâce notamment à un accroissement des récoltes de céréales, des maraîchères de saison et de l’arboriculture fruitière, dans un contexte de hausse de la demande des industries locales agroalimentaires.

« Depuis la mi-2020, les quantités exportées de conserves de légumes et de fruits étaient en hausse continue, passant de 33 et 0,5 mille tonnes respectivement, en moyenne, à près de 52 et 2 mille tonnes, au troisième trimestre 2021 », souligne le HCP.

Le volume des ventes extérieures des produits agricoles frais se serait, également, affermi, notamment celui des tomates, des pastèques et des melons. Au total, la contribution des cultures à la croissance agricole se serait améliorée comparativement au trimestre précédent, parallèlement au renforcement de celle des filières animales.

La reprise de la production avicole se serait confortée, avec une hausse de 52%, en variation annuelle, de l’effectif des poussins d’un jour type chair. La collecte du lait se serait, également, intensifiée, profitant du redressement de la production locale des aliments pour les vaches laitières, notamment l’orge et la pulpe sèche de betterave.