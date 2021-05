Maroc-France : Lancement d’un appel à projets commun pour améliorer l’enseignement à distance

Forts d’un partenariat d’exception dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – Département de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et l’Ambassade de France au Maroc lancent, vendredi 28 mai 2021, un appel à projets commun pour soutenir le renforcement et l’amélioration de l’enseignement à distance à l’Université marocaine, ainsi que la mise en place de partenariats maroco-français structurants dans les domaines du numérique et des nouvelles technologies.