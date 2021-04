Maroc : Fortes averses orageuses jeudi et vendredi dans plusieurs provinces

De fortes averses orageuses de niveau de vigilance orange (25 à 35mm) sont attendues jeudi et vendredi dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Le phénomène concernera, jeudi de 15h à 23h, les provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen, Ifrane, Khénifra, Sefrou, Taounate, Taza et Fès, précise la DGM dans un bulletin météorologique spécial.

Les provinces d’Al Hoceima, Béni Mellal, Boulemane, Midelt, Ifrane, Khénifra, Sefrou, Taounate et Taza seront concernées par le même phénomène vendredi de 14h à 23h.

Ces averses orageuses seront accompagnées localement par des chutes de grêle et des rafales de vents sous orages, fait savoir la DGM, notant que des averses orageuses modérées (15 à 20mm) intéresseront cet après-midi et la nuit les provinces de Khouribga, El Hajeb et Tétouan.

Par ailleurs, des rafales de vents assez fortes (60 à 70km/h) sont prévues cette journée dans la région du Tangérois.

(Avec MAP)