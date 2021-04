Maroc : Fortes averses orageuses et rafales de vent mercredi et jeudi dans plusieurs provinces

De fortes averses orageuses et rafales de vent sont attendues du mercredi au jeudi dans plusieurs provinces du Royaume, annonce la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes averses orageuses de niveau de vigilance orange (30 à 40 mm) sont attendues du mercredi à 13h00 au jeudi à 06h00, dans les provinces d’Azilal, Béni Mellal, Ifrane, Khénifra et Midelt, précise la DGM dans un bulletin météorologique spécial.

Des averses orageuses modérées pourront persister le jeudi sur le Moyen-Atlas, le Saiss et le Rif, indique la DGM. De même, de fortes rafales de vent de niveau de vigilance orange (75 à 85km/h) sont également prévues, mercredi et jeudi, dans les provinces d’Assa-Zag, Errachidia, Figuig, Midelt, Ouarzazate, Tata, Tinghir et Zagora.

(Avec MAP)