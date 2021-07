Maroc-Europe : Les échanges commerciaux à près de 452 milliards de dirhams en 2020

Malgré cette baisse, dont plus de 90% provient de l’Union Européenne (UE), l’Europe demeure le premier partenaire commercial du Maroc avec une part de 66% dans le total des échanges en 2020 contre 65,8% une année auparavant, fait savoir l’Office des changes dans son rapport annuel 2020 sur le commerce extérieur.

Le Royaume a vu ses échanges baisser avec la majorité des pays européens, en particulier avec ses principaux pays partenaires, à savoir l’Espagne (-12,4%), la France (-11,6%) et l’Italie (-15,2%). En revanche les échanges avec la Russie, l’Ukraine et le Danemark enregistrent des progressions respectives de 9,4%, 15,2% et 26,2%.

Représentant 17,1% des transactions totales, les échanges avec l’Asie se sont repliés de 10,9%, précise l’Office, attribuant cette baisse en grande partie (94%) à la diminution des échanges avec les Emirats Arabes Unis (-3,9 MMDH) et l’Arabie Saoudite (-3,3 MMDH), l’Inde (-1,6 MMDH), Singapour (-1,5 MMDH), la république de Corée (-1,5 MMDH) et le Japon (-1,5 MMDH).

A l’inverse, la Chine, qui occupe le premier rang des pays partenaires asiatiques avec une part de 46% des échanges avec l’Asie, affiche une croissance de 2,7% en 2020, souligne la même source.

Parallèlement, les échanges avec l’Amérique ont accusé une baisse de 10,3%, imputable essentiellement au recul des échanges avec les Etats-Unis (-24,3%), le Mexique (-34,8%) et l’Argentine (-0,9 MMDH). La hausse des échanges avec le Brésil de 27,8% a partiellement compensé la réduction des échanges avec les autres pays d’Amérique.

Les échanges avec l’Afrique, ont poursuivi leur baisse entamée depuis 2019 pour s’établir à 35,6 MMDH, en repli de 10%. La régression des échanges touche principalement l’Algérie (-17%), le Togo (-65,2%) et l’Égypte (-13,2%).

Quant aux échanges avec l’Océanie, ils restent limités et représentent 0,2% des échanges du Royaume, avec une croissance de 25,4%, générée en grande partie par la progression des échanges avec l’Australie de 38,9%.

Par continent, le Maroc présente un déficit commercial vis-à-vis de l’Europe, de l’Asie et de l’Amérique en 2020, alors que le déficit commercial vis-à-vis de l’Europe s’est réduit de 21,3% à 83,1 MMDH. Le déficit commercial vis-à-vis de l’Asie et de l’Amérique s’est allégé de 16,6% et de 31,7% respectivement et l’excédent commercial avec l’Afrique s’est amélioré de 98,7%.

Avec l’Océanie, la balance commerciale marque un excédent commercial de 96 millions de dirhams (MDH), après avoir enregistré trois années consécutives de déficit commercial.