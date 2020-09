Maroc-Etats Unis : Lancement du programme de partenariat pour l’enseignement supérieur

Le programme de partenariat pour l’enseignement supérieur au Maroc (HEP-M), entre le ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et l’Agence américaine de développement international (USAID), a été lancé, mercredi à Rabat, en présence d’une panoplie de personnalités universitaires, politiques et diplomatiques.