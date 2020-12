Maroc: Acquisition de 65 millions de doses de vaccins

Le Maroc a opté pour deux vaccins, celui de Sinopharm (version Wuhan) et celui développé par AstraZeneca.

Le Maroc a acquis 65 millions de doses des deux vaccins pour lesquels a opté le Royaume, a annoncé le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, devant le Conseil de Gouvernement réuni jeudi. Une quantité largement suffisante pour la vaccination de la population ciblée, soit près de 25 millions de personnes.

Les préparatifs pour le lancement de la campagne nationale de vaccination ont atteint un stade « très avancé », a indiqué le ministre de la Santé. Des simulations ont été organisées à trois niveaux. Dans les centres de vaccinations, pour tester la fiabilité de dispositif informatique mis en place pour la gestion de l’opération et plus dernièrement pour s’assurer de fiabilité du dispositif logistique de transport et la chaîne de froid.

Sur un autre volet, les médias chinois ont annoncé que le régulateur chinois des médicaments, la NMPA (National medical products administration) a autorisé la mise sur le marché du vaccin développé par Sinopharm. Il s’agit des deux vaccins, celui développé avec l’Université de Pékin et celui développé avec celle de Wuhan pour lequel le Maroc a pris part à des essais cliniques dès fin septembre dernier.

Signalons en outre que les fabricants chinois du vaccin ont soumis tous les documents s’y rapportant à la Direction des médicaments et de la pharmacie au ministère de la Santé. Ce n’est donc plus qu’une question de jours pour que l’opération nationale de vaccination soit lancée.