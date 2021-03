Managem et Wanbao Mining s’associent pour le développement d’un projet aurifère au Soudan

« Managem a le plaisir d’annoncer que toutes les conditions suspensives ont maintenant été levées et que le partenariat est bien effectif », indique le Groupe dans un communiqué.

Sous les termes de ce partenariat, Managem détiendra 65% des parts (en excluant tout intérêt attribuable au gouvernement du Soudan) dans l’exploitation et le permis d’exploration – Block 15, la mine d’or de Gabgaba et le projet d’extension qui y sont associés, ainsi que les permis d’exploration, affiliés aux blocs 9 et 24, précise la même source, soulignant que Wanbao Mining détiendra les 35% restants et Managem détiendra une participation de 35% dans les 6 blocs d’exploration 64 a-b-c & 66 a-b-c, actuellement détenus par Wanbao Mining.

Et d’ajouter qu’à travers ce partenariat, Managem et Wanbao Mining ambitionnent d’étendre l’actuel site en opération de Gabgaba. Le projet d’extension de Gabgaba (Bloc 15) suppose une augmentation de la production annuelle d’or, de 60.000 à 200.000 Oz, avec des dépenses en investissement de construction estimées à environ 250 M USD.

Les deux partenaires envisagent de livrer une étude de faisabilité finale en vue de démarrer une nouvelle extension de la mine de Gabgaba à horizon de 3 ans. Managem restera l’opérateur de la mine et du projet de Gabgaba. Conformément à ses engagements sous les termes du Partenariat, Wanbao Mining fournira le support nécessaire pour sécuriser jusqu’à 70% du financement du projet.

L’objectif de ce partenariat est de capitaliser sur le large potentiel intact d’exploration, intégré dans les blocs existants, et de développer une autre opération minière aurifère à horizon de 3 ans, avec à terme, des projets conjointement détenus sur une base de 50/50. Wanbao Mining a agréé de financer jusqu’à 30 M USD en exploration et dépenses d’évaluation, et de mener des travaux d’exploration avec Managem en co-management dans les permis sujets du partenariat.

Managem est depuis longtemps un opérateur minier d’envergure et historique au Soudan. Ce nouveau Partenariat conclu avec un partenaire engagé et de renom, tel que Wanbao Mining, offrira une base encore plus solide pour une future croissance dans la production aurifère dans et au-delà des permis existants des deux partenaires, dans un pays au potentiel inégalé et intact.

« Aujourd’hui, nous donnons un nouvel élan à notre stratégie de croissance au Soudan, en mettant en avant le développement d’un projet aurifère de grande envergure dans le bloc 15, avec un objectif de production de 200.000 0z par an à moyen terme, en plus de renforcer nos efforts d’exploration pour de nouveaux projets miniers dans d’autres blocs », a relevé à cette occasion, le président directeur général de Managem, Imad Toumi.

« Je suis convaincu que cette nouvelle coopération stratégique, basée sur la confiance et le respect mutuel, aura un impact positif sur nos entités respectives, et aboutira sur une mine opérationnelle de plusieurs millions d’onces au Soudan », a-t-il ajouté.

(Avec MAP)