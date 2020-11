Maintien de la paix : les femmes des FAR ont été les premières à être déployées sur le théâtre des opérations

Les femmes des Forces armées royales (FAR) ont été les premières à être déployées sur le théâtre des opérations dans le cadre des missions onusiennes de maintien de la paix, a affirmé, vendredi à Rabat, le colonel Fadoua Bennani, de la direction générale des services sociaux des FAR en charge des opérations de maintien de la paix.

Dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie d’inauguration de l’exposition publique marquant 60 ans de «Contribution du Royaume du Maroc aux Opérations de Maintien de la Paix et à l’Action Humanitaire dans le Monde», le colonel Bennani a rappelé que le personnel féminin des FAR s’est engagé en Somalie de 1992 à 1994, puis au Kosovo et actuellement en Centrafrique et au Congo.

Le colonel Bennani, qui avait pris part au contingent marocain déployé en Somalie, a aussi relevé que le personnel féminin des FAR est déployé sur plusieurs théâtres d’opérations et assure différents postes au niveau du quartier général de la force, du contingent et au niveau des opérations.

Elle a aussi souligné que les femmes des FAR sont bien préparées et formées et ont fait preuve de compétence dans les différentes missions auxquelles elles ont participé.

L’exposition publique marquant 60 ans de «Contribution du Royaume du Maroc aux Opérations de Maintien de la Paix et à l’Action Humanitaire dans le Monde», organisée par les Forces Armées Royales (FAR), a été inaugurée vendredi à Rabat, en présence des représentants de l’ONU et du Corps diplomatique accrédité à Rabat ainsi que d’Officiers supérieurs de l’Etat-Major Général des FAR.

Organisée du 13 au 15 novembre à la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, que Dieu Le Glorifie, l’exposition illustre l’engagement permanent du Maroc, depuis 1960, au service de la paix et de la sécurité internationales, et met en exergue l’expérience et l’expertise acquises par les Casques bleus marocains pour promouvoir les valeurs universelles de solidarité, de dignité, ainsi que d’assistance humanitaire, à travers le déploiement de contingents des FAR, sous l’égide des Nations Unies sur des différents continents.

(Avec MAP)