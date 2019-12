Maghreb Oxygène remporte le prix CFI.CO

Maghreb Oxygène, filiale du groupe AKWAGroup, vient d’être élu « meilleur fournisseur de gaz médicaux de la région MENA2019 ». Ce prix qui vient renforcer le positionnement de Maghreb Oxygène en tant que leader dans la fabrication et la distribution de gaz industriels et médicaux.

C’est la première fois au Maroc qu’un fabricant et distributeur de gaz industriels et médicaux reçoit une telle distinction. Maghreb Oxygène, aujourd’hui leader dans la fabrication et la distribution de gaz industriels et médicaux, a reçu récemment le prix CFI.co qui prime le «Meilleur fournisseur de gaz médicaux de la région MENA 2019 » en récompense de la qualité de ses services et de son rôle pionnier dans les gaz médicaux.

Le prix du jury CFI.co, décerné chaque année par la prestigieuse revue londonienne CFI.co, a reconnu à Maghreb Oxygène un grand nombre de qualités dont sa forte position sur le marché marocain, sa conformité aux spécifications de la pharmacopée européenne et son engagement au quotidien à satisfaire ses clients, à travers les différentes régions du Royaume, précise un communiqué diffusé par la filiale d’AKWAGroup.

La revue londonienne a également souligné et encouragé le renforcement de Maghreb Oxygène de sa politique qualité. En effet, la filiale, en obtenant les certifications FSSC 22.000 et ISO 9001, version, 2015 pour l’ensemble de ses activités, démontre bien qu’elle répond aux exigences et standards internationaux de qualité, ce qui lui a d’ailleurs permis d’exporter plusieurs de ses produits.

« C’est la première fois au Maroc, qu’un fabricant et distributeur de gaz industriels et médicaux reçoit ce prix, et nous sommes à la fois ravis et fiers de recevoir cette récompense en reconnaissance de nos efforts », a déclaré Youssef Guennoun, Président Directeur Général de Maghreb Oxygène.

Notons que Maghreb Oxygène est spécialiste de la fabrication des gaz de l’air, des gaz médicaux et alimentaires. Pour satisfaire sa clientèle et compléter son offre, Maghreb Oxygène, forte d’une expérience de plus de 40 ans, propose également du matériel médical et des produits et accessoires de soudage. Maghreb Oxygène est certifiée FSSC 22.000et ISO 9001, version 2015, pour la production, le conditionnement et la commercialisation des gaz industriels, médicaux, alimentaires et spéciaux.