L’usine Renault de Tanger produira deux nouveaux modèles de fourgonnettes

Héritier du légendaire Renault Express, modèle iconique à succès des années 80 et 90, Nouvel Express et Nouvel Express Van reviennent avec un design entièrement revisité, affichant les codes stylistiques de la marque Renault.

Une attention particulière a été portée aux espaces de rangement et à l’ergonomie qui ont fait son succès. Renault, leader historique sur ce segment, met son expertise au service des utilisateurs avec une nouvelle offre destinée aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers et proposant des prestations modernes adaptées à leurs besoins.

Nouvel Express sera le combispace polyvalent et efficace qui s’adresse aux particuliers et aux familles pour un usage mixte ainsi qu’aux artisans et commerçants. Il dispose de cinq vraies places et d’un grand volume de chargement.

Nouvel Express Van se positionne comme LA fourgonnette pratique et fonctionnelle avec le meilleur volume de chargement du marché et le meilleur niveau de rangement de sa catégorie. Elle offrira une réponse adaptée aux besoins des entrepreneurs et des flottes.