L’Université Al Akhawayn lance deux incubateurs de startups

L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) lance deux incubateurs de startups baptisés Startup Olympus et A-Incubator. Cette action s’inscrit dans le plan stratégique quinquennal, mettant l’employabilité, la promotion de l’entrepreneuriat et de l’épanouissement de la génération Z au centre de ses priorités. Dirigés par les étudiants de l’Université selon la méthode try-fail-try-fail-try-succeed, ces incubateurs visent à mettre en place les environnements adéquats permettant aux étudiants et aux professeurs d’AUI de collaborer avec des investisseurs internationaux pour répondre aux besoins locaux. Ils ont également pour objectif de favoriser la création et l’innovation, à travers des solutions bâties sur les dernières technologies afin de combler certains manques sur les marchés marocain et africain. Startup Olympus et A-Incubator feront ainsi appel aux meilleurs leaders nationaux et internationaux en matière d’entrepreneuriat dans une logique de transfert de savoir-faire et de conseil, afin de munir les étudiants d’Al Akhawayn University de toutes les compétences nécessaires pour la création et gestion de startups à forte croissance et à fort impact social.

Cet automne, un premier groupe pilote de 30 étudiants d’Al Akhawayn, initiateurs de projets en FinTech, seront les premiers à bénéficier de ce projet unique dans l’écosystème des universités marocaines. Les meilleures idées seront acceptées dans l’incubateur Startup Olympus pour en assurer le développement. En décembre, ces projets seront évalués par un jury prestigieux composés des plus grandes entreprises et institutions marocaines afin d’identifier ceux à fort potentiel économique et social.