L’ONMT renforce les liaisons aériennes entre la France et le Maroc

L’Office National Marocain Du Tourisme (ONMT) vient d’annoncer un accord avec les deux compagnies aériennes Transavia et Air France pour la mise en place d’un intense programme de vols pour la saison hivernale de cette année, avec un focus spécial sur la période de fin d’année.

Ainsi à partir du mois de décembre, les liaisons aériennes entre la France et le Maroc seront renforcées par une capacité de près de 200.000 sièges, prévue par Air France et Transavia, fait savoir un communiqué de l’ONMT.

Confirmant l’engouement des touristes français pour le Maroc pendant cette période, cet accord s’inscrit dans le cadre du plan de relance du tourisme national mené par l’ONMT afin de garantir le redécollage du secteur dans les meilleures conditions.

Ainsi, dès le 14 décembre, Transavia met en place une capacité de 25.704 sièges, en provenance de 4 grands bassins français, à savoir Lyon, Montpellier, Nantes et Paris. La compagnie opérera 16 routes au total, précise le communiqué.

Une collaboration avec l’ONMT qui permettra d’injecter une capacité globale prévisionnelle de 123.695 sièges reliant ainsi:

Marrakech à Paris Orly, Lyon, Montpellier et Nantes.

Agadir à Paris Orly, Lyon, et Nantes.

Fès, Tanger, Essaouira et Ouarzazate à Paris Orly.

Il s’agit d’une reprise de 57% de la capacité siège des dites routes par rapport à l’hiver dernier (hiver 19-20).

Par ailleurs, Air France compte quant à elle, injecter pour cette période de fin d’année, une capacité de plus de 23.000 sièges au départ de Paris CDG à destination de Marrakech, Rabat et Casablanca avec un renforcement des fréquences pour les périodes de fêtes.

Au total, ce sont 402 fréquences et plus de 66.000 sièges qui sont programmés par Air France sur la saison hiver 2020/2021 entre le Maroc et la France.

Pour rappel, l’ONMT a récemment conclu un accord avec Royal Air Maroc pour le lancement de sept routes aériennes directes au départ du marché du français reliant Marrakech à Paris Orly, Toulouse, Lyon, Marseille et Bordeaux ainsi qu’Agadir et Dakhla à Paris Orly.

L’office a également signé le retour dans le ciel marocain de la compagnie EasyJet, avec un programme de liaisons vers Marrakech au départ de 4 aéroports français, à savoir Bordeaux, Nice, Lyon et Paris CDG. Cette offre vient compléter la programmation initiée en partenariat avec la compagnie Ryanair portant sur 20 routes au départ du marché Français desservant Agadir, Marrakech, Fès,Tanger, Rabat, Oujda et Nador pour une capacité globale prévisionnelle de 107.730 sièges pour la saison hivernale en cours.

(Avec MAP)