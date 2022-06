L’excédent budgétaire du trésor à 914 MDH

Les comptes publics de l’État ont connu une nette amélioration à fin mars 2022 se reflétant à travers une maîtrise du déficit budgétaire.

Les finances publiques demeurent soutenues par une amélioration des recettes ordinaires qui a largement compensé la hausse des dépenses.

La composante fiscale a enregistré une nette progression de 13 MMDH (soit +23%) durant le T1-22, sous l’effet de l’amélioration des recettes IS. Celles-ci ont augmenté de 10 MMDH à l’image d’un 1er acompte important dont le taux de réalisation par rapport aux prévisions annuelles de la Loi de Finance 2022, s’élève à 44%.

La charge de compensation s’inscrit en forte hausse au T1-22 de 3 MMDH impactant négativement les dépenses de l’État. À l’origine, l’envolée des prix du gaz butane de 64%, passant d’une moyenne de 543 $/T à 890 $/T sur une année glissante.

À l’issue du premier trimestre 2022, la situation excédentaire des comptes publics de l’État a permis de contenir le besoin de financement du Trésor à 10,4 MMDH, tenant compte d’un niveau d’arriérés de 11,4 MMDH.

Il s’agit d’un taux de réalisation de 12,4% par rapport aux prévisions de la LF 2022 et ce, face à un besoin de financement global en 2022 de 84 MMDH, note AGR, ajoutant que le reliquat des besoins de financement du Trésor durant le reste de l’année demeure important à 73,6 MMDH.

De même, l’encours global incluant les placements à blanc et avec prise en pension sur le marché monétaire ressort à 9,4 MMDH en moyenne quotidienne sur le T1-2022, soit des hausses respectives de 1,2 MMDH et de 4,2 MMDH comparativement au T1-2020 et au T1-2019, fait savoir AGR.