L’examen du projet de loi relatif à l’usage licite du cannabis se poursuit au Conseil de Gouvernement

Lors de cette réunion, le Conseil poursuivra l’examen du projet de loi relatif à l’usage licite du cannabis, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement.

A l’ordre du jour figure également l’examen de trois projets de décret, dont le premier modifie et complète le décret relatif aux marchés publics, le deuxième est relatif à la qualité et sécurité sanitaire des confitures et autres produits similaires et le troisième porte sur la performance énergétique minimale des appareils et équipements fonctionnant à l’électricité, ou au gaz naturel ou aux produits pétroliers liquides ou gazeux, ou au charbon, ou aux énergies renouvelables et commercialisables sur le territoire national.

Le Conseil étudiera, par la suite, un accord-cadre de coopération dans les domaine de l’énergie et des mines entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Tchad, signé à Rabat le 26 octobre 2020, et un projet de loi approuvant ledit accord-cadre. Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution, selon la même source.

(Avec MAP)