Les parlementaires offrent leurs allocations d’un mois pour la lutte contre le Coronavirus

« A l’initiative des chefs de groupes et groupements et en coordination avec les présidents des deux Chambres, Habib El Malki et Hakim Benchamach, les bureaux des deux institutions ont décidé de s’engager en faveur de la mobilisation nationale pour lutter contre les risques et les retombées du Covid-19 », selon un communiqué des deux Chambres.

Cette contribution s’inscrit dans l’effort de mobilisation du Royaume en vue de faire face aux répercussions de la maladie, soulignent la même source, notant que les parlementaires s’inspirent des valeurs de solidarité et d’entraide qui ont fondé de tout temps la société marocaine, lesquelles valeurs sont consacrées par la Constitution.

« En plus de cette contribution, le parlement s’engage au nom du devoir national à accompagner les développements qui surviennent en lien avec la situation sanitaire », relève le communiqué.

Les deux Chambres affirment aussi avoir pris une batterie de mesures permettant à l’institution législative de continuer à assumer ses missions constitutionnelles, en droite ligne des pratiques parlementaires internationale dans pareilles circonstances et conformément aux Hautes directives royales .

(Avec MAP)