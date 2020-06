Les mesures de sécurité et d’hygiène dans les chantiers, désormais obligatoires, pendant et après l’état d’urgence sanitaire

L’adoption des mesures de sécurité et d’hygiène qui sont de nature à faire face à la propagation de la pandémie Covid-19 au sein des chantiers du secteur BTP est désormais obligatoire, comme le précise la circulaire adressée par le ministre de l’équipement, du transport et de la gestion de l’eau à l’ensemble des directeurs généraux des établissements publics, des directeurs centraux et des directeurs régionaux et provinciaux de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Un guide a été publié à cet effet, en direction de tous les chantiers du BTP dont ceux liés à la construction de bâtiments et aux projets de travaux routiers…

Les dispositions du guide s’appliquent aux au niveau des chantiers de BTP pendant et après l’état d’urgence sanitaire.

Il est à noter qu’en cas de non-respect de l’une des conditions fixées, et abstraction faite des autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur en la matière, les dispositions prévues par le CCAG-T et le CCAG-EMO sont applicables et prises comme base juridique du présent guide.