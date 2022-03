Les levées brutes du Trésor en hausse de 47,1%

Elles se sont établies à 42,1 milliards de dirhams (MMDH) au terme des deux premiers mois de 2022, en hausse de 47,1% un an auparavant.

Cette hausse a concerné le volume souscrit des maturités moyennes qui a plus que doublé à 29,9 MMDH à fin février 2022, prédominant les levées à hauteur de 71,1% après 41,8% un an auparavant, précise la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) dans sa note de conjoncture de mars 2022.

En revanche, le volume levé en maturités longues a reculé de 1,7% à 12,2 MMDH, canalisant 28,9% des levées.

Quant aux remboursements du Trésor, ils se sont repliés de 5,5% à 20,7 MMDH à fin février 2022. En conséquence, les levées nettes du Trésor ont plus que triplé, par rapport à fin février 2021, passant de 6,7 MMDH à 21,3 MMDH.