Les investisseurs étrangers détiennent 31,94% de la capitalisation boursière à fin 2019

En montants investis, les capitaux étrangers ont augmenté de 5,61%, précise l’AMMC dans son rapport sur l’investissement étranger en instruments financiers, attribuant cette progression à une hausse des prix des actions cotées composant les portefeuilles des étrangers.

A fin 2019, l’investissement étranger a couvert l’ensemble des entreprises cotées à la bourse de Casablanca à des niveaux variables, en référence à leur capitalisation boursière, ajoute le rapport, notant que pour 50 sociétés, l’investissement étranger représente moins de 25% de leur capitalisation boursière, dont 43 sociétés pour moins de 10%.

Pour 9 sociétés, l’investissement étranger représente une part comprise entre 25% et 50%, 7 sociétés ont une part du capital entre 50 et 75%, alors que 9 sociétés ont une part du capital détenu par les étrangers représentant plus de 75%.

Rappelant que toute participation qui représente plus de 4 % du capital d’une société cotée est qualifiée de stratégique, l’AMMC a souligné que les participations stratégiques dominent l’investissement étranger en titres cotés, puisqu’elles représentent plus de 91 % du total des montants investis, en quasi-stagnation par rapport au niveau enregistré en 2018.

De manière générale, la part flottante (participations inférieures à 4% du capital) de l’investissement étranger à la Bourse de Casablanca reste marginale dans la mesure où elle ne représente que 2,71% de la capitalisation boursière à fin 2019, fait observer l’AMMC, notant qu’à l’échelle de la capitalisation boursière flottante, la part flottante de l’investissement étranger représente 11,33%.

En termes de participations stratégiques, les deux secteurs « Électricité » et « Équipements électroniques et électriques », représentés respectivement par les sociétés Taqa Morocco et Nexans Maroc, affichent des taux de détention respectifs de 86% et 84%. Ces secteurs sont suivis par les secteurs « Boissons », « Télécommunications », « Ingénieries et biens d’équipement industriels » et « Services aux collectivités » qui sont détenus à plus de 50% par les étrangers.

