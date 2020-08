Les artistes et les créateurs marocains font confiance aux institutions de leur pays

Dans leur pétition, les signataires -artistes et créateurs de tous bords- rappellent que le 10 août 2020, une pétition signée par «400 artistes marocains» a été largement relayée par les médias internationaux. Sous le titre « Cette ombre est là», cette pétition pointe un doigt accusateur sur ce qu’elle appelle «plusieurs cas d’emprisonnement politique, de harcèlements et de répression».

« Si nous respectons l’opinion et l’engagement de certains artistes signataires, nous déplorons en revanche que la majorité écrasante des noms des 400 signataires de cette pétition ne soient pas à proprement parler des artistes connus pour avoir composé, écrit, peint ou sculpté des œuvres ou pour avoir enrichi le patrimoine culturel et artistique au Maroc par une de leurs créations », affirment les signataires. Ces derniers déplorent également l’exploitation qui a été faite de cette pétition, laissant croire qu’un grand nombre d’artistes marocains en approuvent le contenu. Les signataires de ce manifeste ont, par ailleurs, tenu à affirmer, entre autres qu’en tant qu’artistes et créateurs marocains, ils sont engagés pour un Maroc meilleur.

Ils n’approuvent, cependant pas la teneur du manifeste des «400 artistes» et en dénoncent « le caractère non équilibré et volontairement à charge contre les institutions de l’Etat ». Ils dénoncent également l’instrumentalisation faite en leur nom, comme si les artistes et les créateurs de ce pays sont mobilisés par centaines contre une prétendue « répression des libertés », et induisant ainsi en erreur l’opinion publique nationale et internationale.