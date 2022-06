Les Abattoirs de Casablanca renouvellent le Label HALAL

Les Abattoirs de Casablanca viennent de renouveler le Label « Halal » et réaffirment un positionnement fort dans ce marché au niveau national et international, indique le gestionnaire de ce service public, Casablanca Prestations dans un communiqué.

Cette distinction témoigne du respect des Abattoirs de Casablanca des pratiques strictes d’hygiène et de sécurité alimentaires à tous les stades de production y compris les ingrédients, la préparation, l’emballage, l’étiquetage, le stockage, le transport, le contrôle et les services associés relatifs à l’abattage Halal et ce conformément aux règles islamiques.

Leurs clients vont ainsi jouir d’un droit d’usage et de faire valoir le caractère Halal de tous produits approvisionnés des abattoirs de Casablanca.

A noter que cette certification décernée par l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR), concerne « les ovins et bovins » abattus et découpés, les tripes et abats, les viandes hachées ainsi que la Préparation des produits à base de viande bovine et ovine (Steak haché et merguez).