L’Équipe nationale des Jeux Électroniques qualifiée à la coupe du monde

L’Équipe nationale des Jeux Électroniques FIFAe a décroché son ticket pour la FIFAe Nations Cup équivalent de la coupe du monde après sa victoire en demi-finale contre le Kazakhstan sur un score de (1-0) à l’aller et (2-2) au retour aux Playoffs Afrique et Moyen Orient. Ces playoffs qui ont réuni six équipes (Kazakhstan, l’Afrique du Sud, les Émirats Arabes Unis, Kuwait et l’Arabie Saoudite aux côtés du Maroc) avait pour objectif de qualifier trois équipes à la FIFAe Nations Cup 2022 au Danemark.

A noter que c’est la première participation du Maroc à cette compétition mondiale après à peine quelques mois de la constitution de l’Équipe Nationale. Cet exploit a été possible grâce notamment au travail de la Fédération Royale Marocaine des Jeux Électroniques et l’ensemble des cadres techniques et administratifs qui œuvrent au développement de cette discipline pour permettre au Maroc d’être une référence au niveau continental.