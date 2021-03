L’ENSA et l’Université de Harvard lancent un cycle de formation sur l’évaluation des politiques publiques

Ce processus est le fruit d’un partenariat fructueux, entre l’École Nationale Supérieure de l’Administration « ENSA » et l’institut « Kennedy School of Governement » de université « Harvard ». Cette université s’est classée première parmi ses homologues dans le monde, la formation sera supervisée par des encadrants de la prestigieuse université américaine.

En effet, la formation s’inscrit dans la volonté de l’École Nationale Supérieure de l’Administration et ses efforts déployés afin de répondre aux exigences du nouveau modèle de développement.

Le cycle de formation, qui se prolongera jusqu’à fin du mois d’avril 2021, vise à former un vivier de 23 bénéficiaires: Enseignants de l’ENSA, professeurs universitaires, hauts fonctionnaires de l’Inspection Générale des Finances, la Cours des Comptes, le ministère des Finances, le ministère de l’Intérieur, l’ONDH, le Conseil de la Concurrence, l’Instance Nationale de l’Évaluation du système de l’éducation et de la formation.