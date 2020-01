Le think tank Policy Center décortique les liens entre le digital et l’économie informelle

Le Policy Center for the New South a organisé un panel de discussion sur «le digital et l’économie informelle dans les pays du Sud : l’OIT dans le droit du travail et la protection sociale».

L’objectif principal de cet événement est de réunir des experts pour débattre et proposer des pistes concrètes à même d’aider les parties prenantes à réfléchir aux solutions capables de créer et maintenir un cadre social propice à l’activité économique. Outre le débat sur le digital et l’économie informelle dans les pays du Sud, les intervenants discuteront de leurs implications en matière de politique et engageront un débat sur la réglementation des conditions de travail à l’ère du numérique. Selon les organisateurs, l’économie subit une transformation majeure à l’ère de la révolution numérique.

Aujourd’hui, toute personne disposant d’une connexion Internet peut fournir des biens et des services à l’échelle mondiale. Les espaces de travail à distance prolifèrent et l’économie informelle semble prospérer encore plus ‘‘en ligne’’ que ‘‘hors ligne’’. Au regard de cette nouvelle donne, le Policy Center essaye d’explorer les mesures à mettre en place pour améliorer et réglementer les conditions de travail et le rôle de l’Organisation mondiale du travail à cet égard.