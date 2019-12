Le Salvador confirme la marocanité du Sahara

La République du Salvador a confirmé, ce jeudi 19 décembre à Rabat, la marocanité du Sahara, en réaffirmant son appui à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale du Royaume du Maroc.

Lors d’un point de presse à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la ministre des Relations internationales du Salvador, Alexandra Hill Tinoco, a indiqué que son pays confirme la marocanité du Sahara et réaffirme son appui à l’intégrité territoriale et à la souveraineté nationale du Royaume du Maroc.

A cette occasion, la responsable salvadorienne a réitéré le « retrait définitif » de son pays de sa reconnaissance de « l’entité virtuelle » de la +rasd+, assurant que cette décision, prise par le président Nayib Bukele, est une illustration de la volonté de la République du Salvador de s’ouvrir sur le monde arabe, et en particulier sur le Maroc.

La cheffe de la diplomatie salvadorienne a également souligné que l’initiative de l’autonomie pour le Sahara, proposée par le Royaume, constitue « la seule solution » à ce différend régional, annonçant une prochaine visite à la ville de Laâyoune. Le gouvernement salvadorien avait annoncé, le 15 juin dernier dans un communiqué conjoint signé par Nasser Bourita et son homologue salvadorienne, sa décision de retirer sa reconnaissance de la pseudo +rasd+ et de soutenir l’intégrité territoriale du Maroc.

(Avec MAP)