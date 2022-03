Le RNI aspire à relever le défi de la mise en œuvre du « processus de développement »

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion, tenue mardi dernier, consacrée à l’évaluation de son 7è congrès national ordinaire et l’examen de plusieurs points organisationnels et politiques, le Bureau politique du RNI a indiqué que ce Congrès national, tenu dans un contexte où cette formation politique a gagné le défi du « processus de confiance », aspire à relever un nouveau défi consistant en la mise en œuvre du « processus de développement » en dépit de contextes complexes avec de nouveaux enjeux répondant aux attentes et aspirations des Marocains.

Ces enjeux concernent la poursuite de la consécration des bases de l’Etat social en se fondant sur les programmes du parti et des partis de la majorité gouvernementale, conformément au programme gouvernemental qui représente un engagement et une véritable contractualisation avec les citoyens, explique la même source.

Le bureau politique insiste sur la centralité de la construction d’une forte institution politique et organisationnelle durant l’étape précédente, capable de mener les rôles d’encadrement, de proposition et d’accueil d’un débat productif de solutions, ce qui a permis de réaliser l’équation de l’écoute et du dialogue sans porter atteinte aux missions de l’interaction avec les citoyens.

Il a été convenu que les efforts du parti dans la prochaine étape seront focalisés sur l’adoption des mêmes valeurs et la préservation du même esprit de mobilisation de nature à augmenter le niveau d’encadrement et renforcer les institutions internes, tout en l’orientant vers le service du « processus de développement » et en honorant les engagements à travers la convergence avec les efforts menés par le gouvernement et le Parlement ainsi que les autres institutions élues.

Les membres du bureau politique, poursuit le même communiqué, se sont attardés sur la référence du parti politique basée sur la démocratie sociale en tant que méthodologie de gestion visant la lutte contre la pauvreté et la précarité et aspirant à désenclaver les zones éloignées et les intégrer dans l’écosystème socioéconomique, et construire des ponts entre les politiques publiques visant le renforcement des infrastructures et leur impacts sur les citoyens.

Le Bureau politique du RNI a réaffirmé son aspiration durant la prochaine étape, à intégrer ces valeurs dans ces efforts organisationnels, à travers l’ouverture sur plusieurs instances parallèles afin que son esprit de plaidoirie tiennent compte des différentes problématiques dont souffre la société, se félicitant de l’interaction du 7è Congrès national à travers l’approbation à l’unanimité des demandes de cinq nouvelles organisations parallèles, ce qui est de nature à enrichir le débat public encadré au niveau institutionnel et accueillir plusieurs cadres et compétences aspirant à donner un apport qualitatif pour le parti et la scène politique au Royaume.

S’agissant du côté organisationnel, le bureau politique a exprimé sa grande fierté de l’esprit d’appartenance responsable de tous les militants et leur souci de consolider leur organisation politique à travers le consensus qui a régné lors des travaux du 7è Congrès national, traduit par les résultats réalisés par le parti au niveau du renouvellement de ses élites afin de donner la chance à tous pour contribuer à la dynamique qu’il connait sur tous les plans.

En effet, l’actuel bureau politique tient sa première réunion avec un taux de renouvellement de 50%, ce qui traduit l’esprit démocratique consacré par l’alternance responsable des différents militants afin de contribuer dans le processus de construction responsable des contraintes de l’étape.

En harmonie avec la dynamique que connait le parti, ajoute le communiqué, les membres du bureau politique mettent l’accent sur la nécessité de réconcilier les jeunes avec la politique, à travers le renforcement des espaces abritant les débats visant l’évaluation des politiques publiques, et la promotion de l’approche participative aux niveaux associatif et politique, afin d’améliorer la réconciliation entre les instances d’encadrement et les jeunes.

Dans ce contexte, le bureau politique souligne que la poursuite du renforcement des institutions du parti et ses organisations parallèles et sa présence intensive à travers les quatre coins du Maroc, l’augmentation de la qualité et la cadence de communication, de l’encadrement et de l’écoute, n’est pas seulement une responsabilité organisationnelle consolidant les bases du parti, mais une conviction politique qui tire sa légitimité de la constitution et de la confiance des citoyens qui se sont exprimés lors du vote du 08 septembre 2021.

Tout en soulignant avec fierté la réussite de l’étape de la tenue du 7è Congrès national, qui s’est déroulé dans un esprit empreint de responsabilité et d’engagement, le bureau politique se félicite de la contribution efficace des militants et congressistes et leurs débats fructueux et leurs propositions politiques profondes.

Exprimant sa grande fierté de l’adhésion de tous les organes et instances dans le processus de mobilisation du parti, le bureau politique a relevé que les feuilles politiques présentées lors du congrès représenteront une plateforme solide d’encadrement pour la prochaine étape.

En guise de conclusion, le bureau politique du RNI confirme que « le processus du développement » relevé par le parti lors de son 7è Congrès national et « le processus de la confiance » qui a joui de la confiance des Marocains, ne sont pas uniquement un slogan de l’étape. Au contraire, il s’agit d’une vision pour la mise en œuvre de la contractualisation politique qui a été consacrée par les résultats du scrutin du 08 septembre dernier en tant qu’unique expression de la volonté des citoyens, visant à adopter des réformes profondes, dont l’impact se répercutera, à court terme et de façon directe sur les citoyens.