Le RNI annonce son programme : 5 engagements et 25 mesures claires et concrètes

Création d’un million de postes d’emploi. Une carte de soin pour tous les Marocains. Une pension mensuelle viagère de 1000 DH pour tous les Marocains âgés de 65 ans et plus. Une allocation sociale de 300 DH par mois pour chaque enfant scolarisé, limitée à trois enfants. Relèvement du salaire de démarrage des enseignants du primaire à 7500 DH. Telles sont les cinq mesures concrètes, budgétisées et bien étudiées annoncées par le RNI dans le cadre de son programme électoral. Ce programme, appuyé par des chiffres réalisables reflétant les ambitions des citoyens, sera présenté dans le cadre d’une tournée nationale qui a démarré officiellement, jeudi 3 juin, à Agadir. S’exprimant à cette occasion, le président du RNI, Aziz Akhannouch, a précisé que le programme du parti repose sur 5 engagements prioritaires à savoir : une protection contre les aléas de la vie, un système de santé digne, des emplois pour tous, une école de l’égalité et une administration à l’écoute. Ces engagements, souligne-t-il, qui constituent la base du contrat politique du RNI avec ses concitoyens, ont été formulés suite aux différentes tournées d’écoutes organisées lors des cinq dernières années auprès de plus de 300.000 Marocains et Marocaines et au recueil des mesures réalisables et prioritaires pour une large frange de la société.

D’une manière globale, le programme du parti, présenté jeudi 3 juin à Agadir, est constitué de 5 engagements et 25 mesures claires et concrètes, avec des détails précis sur leur mode de financement et leur mise en œuvre.

Il répond selon le RNI aux ambitions des citoyens et jette les bases de contrats politiques qui réaliseront le changement tant désiré par le citoyen. Le parti est d’ailleurs conscient de l’importance d’adopter un discours politique commun fondé sur des priorités claires, à même d’assurer une sortie réussie de la crise, créer de nouveaux postes d’emploi et poursuivre la mise en place d’un «Etat social». Comme le soulignent certains dirigeants de la formation, ce programme s’inscrit en rupture avant le discours populiste qui a prévalu tout au long de ces dernières années.

Notons que la présentation du programme du RNI coïncide avec une période sensible marquée notamment par la pandémie du Covid-19 et tous les efforts déployés afin de surmonter les séquelles que cette crise planétaire a occasionnées. Ce programme intervient également après le lancement d’un chantier social majeur par SM Mohammed VI à savoir la généralisation de la protection sociale au profit de tous les Marocains et la présentation du nouveau modèle du développement du Maroc.