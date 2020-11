Le passage d’El Guerguerat à présent complètement sécurisé

Le passage d’El Guerguerat entre le Maroc et la Mauritanie est à présent complètement sécurisé par la mise en place d’un cordon de sécurité par les Forces Armées Royales (FAR), conformément aux Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des FAR, indique vendredi un communiqué de l’Etat-Major Général des FAR.