Le MEN et la CSMD organisent une cérémonie en hommage aux lycéens

A l’issue de la consultation lycéenne, par la CSMD, les 10 meilleures dissertations au niveau national et la meilleure dissertation par région (12 régions) ont été sélectionnées, pour aboutir aux 22 dissertations qui ont été distinguées lors de la cérémonie.

La cérémonie de clôture de la consultation lycéenne, organisée conjointement par le ministère de l’éducation nationale (MEN) et la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD), s’est tenue, le vendredi 26 Juin 2020, à l’académie du Royaume.

Lancée le 2 avril dernier, sur le thème « le Maroc de demain », cette consultation a eu pour objectif de saisir les attentes des jeunes générations, de les sensibiliser aux grands enjeux nationaux et d’encourager chez eux l’engagement civique et citoyen.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la démarche participative de la Commission visant à construire le modèle de développement à travers la consultation des citoyens et des forces vives de la nation, indique un communiqué conjoint du ministère de la CSMD.

Au cours de cette cérémonie, tenue en présence du ministre, Saaïd Amzazi, et du président de la CSMD, Chakib Benmoussa, 22 élèves ont été distingués grâce à la qualité et l’originalité de leurs dissertations, rédigées, en arabe, amazigh, français et anglais.

Ces dissertations seront annexées au rapport de la CSMD sous forme de synthèses et seront mises en ligne sur le site de la Commission.

Il est à rappeler que cette consultation a reçu 3 277 dissertations, de toutes les régions du Maroc.

La sélection des contributions s’est faite au travers d’un processus de sélection rigoureux de plusieurs étapes :